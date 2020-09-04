Азиза наденет на свадьбу платье с 60 килограммами драгоценностей

Москва, 4 сентября. Певица Азиза заканчивает последние приготовления к свадьбе с московским бизнесменом Давидом Григоряном. Торжество обещает быть пышным, особенно учитывая дорогостоящий наряд артистки.

По предварительным данным, свадьба Азизы обойдется в 22 млн рублей. При этом только платье певицы оценивается в 11 млн рублей.

Дизайн свадебного платья певицы разработала Аника Керимова. По ее словам, сначала планировалось, что платье будет украшено 17 килограммами драгоценных камней. Однако позже певица захотела увеличить количество драгоценностей. Теперь невеста будет нести на себе сразу 60 килограммов драгоценностей.

Дизайнер считает, что свадебное платье Азизы может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. До сих пор никто не делал платье с таким количеством камней. Кроме того, певица заказала для торжества 50 килограммов черной икры. Также на столе будет большое количество блюд восточной кухни, которые привезут в Москву спецрейсом из Узбекистана.

Ранее Азиза призналась в тайном романе с Николаем Караченцовым. По ее словам, тот даже собирался бросить семью ради нее. Однако в итоге Караченцов и Азиза прервали отношения из-за матери певицы.