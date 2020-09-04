Южноамериканская приправа оказалась средством от рака

Лондон, 4 сентября. Британские ученые-медики обратили внимание на весьма необычные свойства распространенной приправы родом из Южной Африки — паприки. Судя по результатам исследования, пряность способна защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

На данный момент человечеству удалось побороть огромное количество заболеваний, однако пациенты по всему миру продолжают умирать от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Но этих недугов можно избежать, если вести здоровый образ жизни и добавлять в блюда паприку.

Специя долголетия обладает выраженными противораковыми свойствами и уберегает от сердечных патологий благодаря снижению уровня «плохого» холестерина. Это позволяет уменьшить риск развития у человека атеросклероза. Кроме того, приправа богата каротиноид капсантином, который вычищает сосуды от холестериновых бляшек.

Паприка борется и с окислительным стрессом благодаря наличию эффективных соединений, что снижает вероятность развития опухолей. Именно стресс повреждает ткани и клетки, благодаря чему возникают воспаления и онкология. Женщины, регулярно употребляющие паприку, имеют на 25-35% процентов меньше шансов столкнуться с онкологией.

Однако не стоит забывать и о том, что некоторые продукты и препараты напротив, способствуют развитию онкологии. Как сообщалось ранее, использование краски для волос повышает риск появления рака у женщин.