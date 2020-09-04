Мурашко: Возобновление полетов не вызвало рост заболеваемости COVID-19

Москва, 4 сентября. Россия постепенно восстанавливает международное авиасообщение. По словам министра здравоохранения РФ, открытие границ никоим образом не привело к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Отметим, что мировое сообщество неоднократно пугали так называемой второй волной коронавируса. Если это и случится, то у РФ есть шанс избежать ее, считает вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркивала, что вторую волну в России можно избежать, если люди будут выполнять рекомендации, разработанные сотрудниками ее ведомства.