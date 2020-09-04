Постпред Белоруссии призвал СБ ООН не вмешиваться в дела страны

Нью-Йорк, 4 сентября. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал Запад проявить беспристрастность и не вмешиваться во внутренние дела республики.

В пятницу по инициативе Эстонии состоялось неофициальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа». Главной темой заседания стала проблема соблюдения прав человека в Белоруссии.

«Белорусские власти ни при каких обстоятельствах не потерпят вмешательства извне. Мы призываем наших зарубежных партнеров проявить мудрость и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или национальные ограничительные меры… будут пагубны для всех», — заявил Рыбаков.

Ранее стало известно, что Евросоюз не признал итоги состоявшихся в Белоруссии выборов и намерен ввести санкции против лиц, которые несут ответственность «за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Как сообщал RT, ЕС собирается выделить 53 млн евро на помощь белорусскому народу.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Для Лукашенко это шестой президентский срок.

После завершения голосования в Белоруссии начались массовые протестные акции. Белорусские правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих.