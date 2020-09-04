Лариса Долина похвасталась успехами своих учеников на «Голосе»

Симферополь, 4 сентября. Российская певица Лариса Долина похвасталась успехами своих учеников на музыкальном шоу «Голос», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Артистка рассказала, что, кроме певческой карьеры, занимается преподаванием вокала. Она заведует кафедрой эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры и преподает там вокал своим студентам.

По словам артистки, некоторые ее ученики остаются в столице и занимаются своей карьерой. Ряд ее студентов был на популярной программе «Голос», в котором соревнуются неизвестные музыканты.

«Уже несколько человек прошли на «Голос» — слепые прослушивания. Главное, чтобы к ним все развернулись», — сказала журналистам Долина, которая сейчас находится на фестивале «Таврида-Арт».

Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму пять лет назад. С прошлого года мероприятия форума проходят недалеко от Судака. Форум в этом году проходит с 3 июля по 3 октября. Гостей ждет джазовый джем-сейшен, на котором выступят, в частности, Лариса Долина и Этери Бериашвили.

Проект «Голос» очень популярен в России, уже прошло восемь сезонов. Победителем последнего сезона стал Аскер Бербеков из команды Валерия Меладзе.