Огрызко заявил о дипломатической хитрости Москвы в переговорах по Донбассу

Киев, 4 сентября. Франция и Германия оказались вынуждены на время остановить переговоры с Украиной по Донбассу не из-за технических проблем, как это было сказано, а из-за письма заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Запад просто не смог придумать, как на него реагировать. Такое мнение озвучил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

По его словам, письмо является ультиматумом, который подталкивает Киев участвовать в переговорах на равных с ДНР и ЛНР. При этом сама Россия выходит из переговоров, становясь наблюдателем и гарантом урегулирования проблемы, заявил украинский дипломат.

Сложившуюся ситуацию Огрызко назвал «хамством», поскольку он не видел ничего подобного за все время работы на посту главы внешнеполитического ведомства, сообщает «ПолитПазл».

Его также возмущает тот факт, что Москва считает, что все стороны должны на равных выполнять условия Минских соглашений. Дипломат предположил, что письмо Козака могло заставить Запад выбирать и расставлять приоритеты. Вероятно, в данном случае страны скорее выступят на стороне России, нежели Украины, считает он.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициаторы уголовного дела против депутатов Украины, посетивших Россию для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, уничтожают договоренности в рамках «нормандского формата».