Волочкова рассказала, почему она тепло одевается в балетном зале

Москва, 4 сентября. Балерина Анастасия Волочкова не может и дня прожить без тренировок, о чем она сообщила поклонникам в Instagram. На опубликованном видео артистка разминается, причем одетой как в октябре-ноябре. Волочкова подчеркнула, что специально надела побольше одежды, чтобы активнее потеть.

«Много одежды я надеваю, чтобы усилить потоотделение и быстрее разогреться. Я из формы-то и не вышла, потому что в Турции занималась. Но все равно входить в привычный ритм усиленных занятий и репетиций непросто», — написала балерина.

Волочкова подчеркнула, что любит физические упражнения, ей нравится «помучить» свое тело нагрузками.

Стоит отметить, что танцовщица любит делиться с поклонниками фотографиями, в том числе, демонстрировать свою фигуру. В конце августа она опубликовала фотографии с отдыха на море. Волочкова на них выглядит похудевшей после диеты, мышцы, по словам балерины, стали более подтянутыми.

Несмотря на отпуск, у нее осталась прежняя гибкость. Она опубликовала несколько фотографий, на одной из которых даже села в купальнике на шпагат.