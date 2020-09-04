МВД Белоруссии сообщило о хакерской атаке на сайт

Минск, 4 сентября. Официальный сайт МВД Белоруссии мог подвергнуться хакерской атаке. В настоящее время ресурс правоохранительного органа по техническим причинам не работает. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

О произошедшем она рассказала в своем официальном Telegram-канале. По словам представителя силового ведомства была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда сайтов.

«В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем. Просим граждан отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее милиция Белоруссии сообщила о нападении на ведомственный автомобиль в Минске. Представители силовых структур дежурили во время протестной акции. Толпа митингующих набросилась на машину, в результате чего транспортное средство получило существенные повреждения.