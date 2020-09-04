Володин заявил о новой попытке Киева сорвать диалог в «нормандском формате»

Москва, 4 сентября. Инициаторы уголовного дела против депутатов Украины, посетивших Россию для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, уничтожают договоренности в рамках «нормандского формата», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это удар по парламентскому измерению «нормандского формата» и попытка сорвать этот диалог. В таком случае, противникам урегулирования ситуации нужно понимать — в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента Зеленского, который сам участвует в выработке договоренностей в нормандском формате на уровне глав государств», — подчеркнул он.

По словам политика, диалог в рамках парламентского измерения «нормандского формата» стоит продолжать и после окончания пандемии COVID-19. При этом в нем должны принять участие, в том числе, парламентарии Германии и Франции.

«Темой нашей встречи с украинскими коллегами в марте был вопрос создания парламентского измерения «нормандского формата». Со стороны депутатов Верховной Рады приезд в Москву — мужественный, ответственный шаг», — сказал он.

Как пояснил Вячеслав Володин, украинские депутаты выступили за готовность вместе искать решения, которые направлены на достижение мира и реализацию Минских соглашений. По его словам, это важно, прежде всего, для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданское противостояние.

Спикер нижней палаты также заметил, что европейским партнерам России, парламентским структурам стран ЕС стоит дать соответствующую оценку действиям Украины. Россия же продолжает оставаться открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины, которые выступают за мирное урегулирование гражданского конфликта на Донбассе, заключил он.