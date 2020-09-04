Фанаты обратились к исхудавшей Утяшевой

Москва, 4 сентября. Телеведущая и бывшая гимнастка Лейсан Утяшева шокировала поклонников своей худобой. Обеспокоенные фанаты призвали звезду не забывать о еде.

Утяшева опубликовала в своем профиле в Instagram небольшой видеоролик тренировки. Она предстала перед зрителями в коротких шортах, спортивном топике и длинной черной рубашке. По ее словам, выполнение этого простого упражнения обеспечит девушкам красивые и стройные ноги.

Многие поклонники пришли в восторг от внешности бывшей спортсменки. Фолловеры подчеркнули, что звезда потрясающе выглядит, а ее стройным ногам можно только позавидовать.

«Шикарные ножки! Лясь, ты лучшая», — написала 22777er.

«Красоточка, ножки супер», — отметила karapetyan.inna16.

«Ноги мечты!» — с восторгом написала akylai_b.

«Стройная красотка», — добавила misskristiana.92.

Однако некоторых интернет-пользователей напугал истощенный вид 35-летней знаменитости. В Сети обратились к звезде с просьбой не забывать о еде и поднабрать немного веса.