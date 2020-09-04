Роспотребнадзор готов через суд получить с «Норникеля» деньги за ущерб

Москва, 4 сентября. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркнула, что если компания «Норникель» станет затягивать срок возмещения экологического ущерба, то будет подан иск в суд.

Глава ведомства рассказала, что специалисты Росприроднадзора подсчитали ущерб от катастрофы в Норильске. Компания, по ее словам, заверила, что деньги уже зарезервированы. Радионова надеется, что «Норникель» не станет доводить все до судебного разбирательства.

Она обратила внимание, что от компании не поступило никаких документов, в которых бы она называла и обосновывала справедливую на ее взгляд сумму ущерба.

Светлана Радионова также рассказала, что специалисты ее ведомства проводят проверки на других объектах компании, состояние которых оставляет желать лучшего. В этом плане «Норникелю» есть к чему стремиться.

Напомним, что ЧП экологического характера произошло 29 мая. Из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске вылилось более 21 тысячи тонн топлива. Около 16 тысяч попали в озера и реку. Сотрудники Следственного комитета возбудили по данному факту четыре уголовных дела.