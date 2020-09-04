Назван самый мощный смартфон по доступной цене

Москва, 4 сентября. Самым производительным среди недорогих смартфонов стал Xiaomi Redmi Note 8 Pro, к такому выводу пришли эксперты китайского бенчмарка AnTuTu.

Эксперты выделили несколько ценовых категорий смартфонов. В категории смартфонов стоимостью до 1499 юаней (около 17 тысяч рублей) самым мощным стал Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Устройство оснащено 6 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Следом за ним оказались смартфоны Xiaomi Redmi 9 и Redmi K30 5G.

В категории до 1999 юаней (около 22 тысяч рублей) самыми мощными стали Xiaomi Redmi 10X 5G, Redmi K30 5G и IQOO Z1x. Среди более дорогих смартфонов — до 2999 юаней (около 33 тысяч рублей) — лидерами стали IQOO Z1, Xiaomi Redmi K30 Pro и IQOO Neo3.

Следующую ценовую категорию до 4499 юаней (около 45 тысяч рублей) возглавили IQOO 3, Realme X50 Pro 5G и Oppo Ace2. А самыми мощными среди дорогостоящих смартфонов, ценой более 4500 юаней, стали Meizu 17 Pro 12, Oppo Find X2 и Xiaomi 10. Эксперты подытожили, что по соотношению цена-производительность лучшим стал Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Ранее Бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов на базе системы Android за август 2020 года. Лидером топ-10 по версии Master Lu стал Xiaomi Mi 10 Ultra, набравший 187,9 балла.