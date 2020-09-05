В современном обществе модно быть ухоженным и здоровым. И красивая улыбка — неотъемлемый атрибут успешного человека. Истории о мучительных процедурах в кресле стоматолога остались в прошлом, на вооружении у зубных врачей самые последние технические новинки, методы и препараты — все для облегчения жизни пациентов. Однако есть один недуг, поражающий зубы как взрослых, так и детей, несмотря на пристальное изучение медиками первопричин возникновения, и имя ему — кариес. Согласно статистическим данным американских врачей-стоматологов, кариес можно обнаружить почти у 90% населения. Причем тенденции на снижение этих показателей не наблюдается. Учитывая бессимптомность этого разрушительного процесса, можно пропустить его начало и как итог потерять весь зуб. Что же нужно знать о кариесе и можно ли его избежать? Какие существуют виды кариеса? Кого чаще всего поражает болезнь: взрослых или детей? Эти и другие вопросы комментирует наш эксперт — врач-стоматолог, эксперт по детской стоматологии сети стоматологий «Все свои!» Татьяна Дейч.

Основные причины и симптомы кариеса на ранних стадиях

Важно! Причиной возникновения кариеса считается бактерия Streptococcus mutans. Чем больше этих бактерий, тем интенсивнее развивается кариозный процесс. Str. mutans не относится к нормальной (природной) микрофлоре ротовой полости, возбудитель передается от человека к человеку через слюну.

Исследователи считают кариес инфекционным заболеванием, триггером для его возникновения становятся кариесогенные бактерии. Если бы мы могли добиться полной стерильности ротовой полости, то кариеса бы не было совсем. Но такой ситуации достичь невозможно, полость рта получает первые бактерии при прохождении ребенком по родовым путям женщины. Как и все живые существа, микробы питаются, размножаются и выделяют продукты своего обмена — токсины — в окружающую микрофлору. Для питания микроорганизмам нужны углеводы, поэтому пища, богатая ими, способствует возникновению кариеса. Токсины, выделяемые бактериями в полость рта, — кислоты — делают среду более агрессивной. Природа позаботилась о естественной защите от кислоты, так как слюна человека по своей структуре является щелочью. А как мы помним по школьным урокам химии, именно щелочью и нейтрализуется кислота. Таким образом, микроб в процессе своей жизнедеятельности выделяет токсины, а слюна их нейтрализует.

«Но на определенном этапе жизни количество микробов в ротовой полости становится критично большим, так же как и количество выделяемой ими кислоты, которая уже не в состоянии нейтрализоваться щелочью. Тогда источником нейтрализации выступают гидроксиапатиты — соли, из которых состоит наш зуб. Получается, что зубы для нейтрализации среды начинают отдавать свои минералы, — рассказывает Татьяна Дейч. — Начинается деминерализация — потеря минералов зубами».

Потеря микроэлементов в составе зуба сказывается прежде всего на его внешнем виде, на поверхности эмали образуются пятна белого цвета. И этот момент важно не пропустить. Не все пятна заметны при обычном осмотре, некоторые находятся между зубами.

«Если мы не увидели первых признаков кариеса в виде пятен, то в дальнейшем деминерализация переходит в деструкцию — разрушение, при котором образуется так называемая кариозная полость. И это уже требует лечения», — продолжает наш эксперт.

Важно! Внешние признаки появления кариеса — изменение цвета эмали, появление белых пятен. Это сигнал SOS от зуба: «Обратите на меня внимание — я теряю микроэлементы!»

В чем отличие детского кариеса от взрослого?

Отличия взрослого кариеса от детского действительно есть, и они определяются особенностями детского возраста и временных зубов.

«Детские или временные зубы, в отличие от взрослых, слабо минерализованы. Что это значит? Они состоят из меньшего количества минералов, следовательно, когда на них действуют кислоты, токсины, то потеря минералов быстрее приводит к деструкции, появлению кариозной полости. Второй особенностью детских зубов является широкая пульповая камера внутри зуба. То есть большой нерв внутри зуба. Поэтому при кариозном процессе даже маленькая полость очень близко располагается к нерву. И если маленький кариес у детей не пролечили, то это сразу пульпит, воспаление нерва», — предупреждает Татьяна Дейч.

Существует ли связь кариеса и его протекания с индивидуальными особенностями организма?

Давайте еще раз обозначим «трех китов», которые влияют на развитие кариеса: это микробы, углеводы и слюна. Чем меньше углеводов, меньше микробов и больше слюны, тем сильнее снижается вероятность возникновения кариеса. Микробов всегда больше при проблемах с прикусом, когда между зубами забивается пища и образуется налет, который сложно вычищать.

Другая особенность, которая может привести к кариесу, — это пародонтит, заболевание, сопровождающееся убылью костной ткани и образованием между зубами костных карманов, куда также забиваются микробы. Для того, чтобы вычистить такие «карманы», необходимо использовать дополнительные средства очистки, такие как ершики, ирригаторы.

Еще одна индивидуальная особенность — малое количество слюны, что также бывает при неправильном прикусе. Зубы не омываются слюной, пересушиваются, что и приводит к появлению кариеса.

«Снижение слюноотделения случается, например, при синдроме Шегрена, это аутоиммунное заболевание, или при длительной химиотерапии. Сокращается количество слюны и при нарушенном дыхании. Если через нос вы дышать не можете, появляется ротовое дыхание, полость рта высыхает», — уточняет эксперт.

Чем опасен кариес?

Разумеется, кариес сам по себе никого не убивает. А вот разрушение пораженного им зуба весьма вероятно. Если кариес на зубе уже возник, его может остановить только стоматолог, и лучше всего «поймать» этот процесс на старте, в тот момент, когда деминерализация только началась. На этом этапе зуб сверлить еще не надо, существуют другие современные способы лечения. Например, такая технология, как айкон (ICON), когда производится инфильтрация пятна с измененным цветом, пропитывание специальными растворами, которые предотвращают дальнейшее вымывание минералов. И последующая реминерализация поверхности зуба, то есть восполнение недостатка минералов. Важно! Кариес может протекать бессимптомно. Но если у вас возникла повышенная чувствительность на горячую или холодную пищу — это повод обратиться к стоматологу. Некоторые признаки кариеса может увидеть только врач при профессиональном осмотре.

«В случае возникновения деструкции, появления полости, восстановить зуб может только врач. Если не лечить такой зуб, полость увеличивается в размере, и даже при среднем кариесе видно в электронном микроскопе, что в нерве зуба появляются микробы. Чем ближе кариозная полость приближается к пульпе, тем больше там становится микробов. Возникает хроническое воспаление нерва. При этом пациент может ничего не чувствовать, кроме того, что зуб начал реагировать на холодное. И в критический момент воспаление может перерасти в острую стадию, которая сопровождается резкой болью. В этом случае необходимо нерв из зуба удалять», — говорит Татьяна Дейч.

Правда ли, что кариес заразен и передается, например, при поцелуях?

Действительно, эксперты в области стоматологии считают кариес инфекционным заболеванием. Если перечислить особенности таких заболеваний, то к ним можно отнести «заразность», или контагиозность.

«Для того, чтобы у человека появился кариес, необходима бактерия в полости рта. Как передается бактерия от одного человека к другому? Мама целует своего ребенка, «осеменяя» его своими микроорганизмами. И даже если малышу целуют только ручки или пальчики, он, как все дети, может потом отправить их в рот, что может привести к заражению. А что говорить, если при поцелуях двух взрослых, один из которых является носителем стрептококка, происходит обмен жидкостями и микроорганизмами? Даже если человек тщательно следит за чистотой полости рта и тщательно чистит зубы, инфицирование может случиться, — говорит Татьяна Дейч. — Привиться же от кариеса, к сожалению, на сегодняшний день невозможно. Нет даже информации о том, что кто-то занимается разработками подобных вакцин. Поэтому главное — это все же профилактика, правильный уход и информирование о причинах возникновения болезни».

Как проходит лечение кариеса и какова его средняя продолжительность?

Лечение кариеса начинается с обезболивания. Затем доктор удаляет все пораженные кариесом ткани зубов, здесь не обойдется без применения бормашины. После этого проводится медикаментозная обработка. И последний этап — восстановление зуба пломбировочным материалом. В среднем на все эти этапы уходит около часа. На продолжительность лечения, конечно, влияет размер кариозной полости. Чем она больше, тем больше нужно врачу времени на очищение и восстановление зуба.

Можно ли вылечить кариес народными средствами?

«Я не знаю никаких народных средств лечения кариеса. Есть лишь профилактические меры — например, получение полной информации о причинах возникновения заболевания. Я всегда рассказываю пациентам об этом. Например, как уменьшить кислоту в полости рта? Просто добавить щелочь — продукты, которые ее содержат: минеральная вода, нежареные орехи», — говорит Татьяна Дейч.

Основные рекомендации по профилактике кариеса для взрослых и детей

• В первую очередь пересмотреть свой рацион и уменьшить количество углеводов.

• Следить за чистотой полости рта, убирать микроорганизмы. Чистить зубы не только зубной щеткой с пастой и нитью, но и дополнительными средствами: ирригатором, ершиками, суперфлоссами, ополаскивателями.

• Восстановить полноценное носовое дыхание, чтобы избежать дыхания через рот и пересыхания ротовой полости.

• Исправить прикус, проблемы со смыканием верхней и нижней челюсти.

Профессиональная гигиена полости рта позволяет очистить зубы от зубных отложений (зубного налета и камня), ведь это и есть микроорганизмы, которые вызывают кариес и заболевания десны (гингивит и пародонтит). Частоту выполнения такой гигиены определяет наличие или отсутствие зубных отложений: кому-то нужно делать ее каждые полгода, кому-то — один раз в год, а кому-то достаточно и одного раза в пять лет.

К одной из самых распространенных рекомендаций по профилактике кариеса стоматологи также относят правильную чистку зубов.

«К сожалению, нас не обучали правильной чистке, нам просто дали зубную щетку и сказали: «Давай!» И методом проб и ошибок мы как-то осваиваем эту науку. Следствие неправильной процедуры — огромное количество пораженных кариесом зубов у взрослых и у детей, — сетует Татьяна Дейч. — Нужно не стесняться обратиться за советом к врачу, попросить его научить именно правильному очищению зубов от налета, а также правильно подобрать индивидуальные средства гигиены. Ведь то, что идеально подходит одному пациенту, часто совершенно не подходит другому. Также вы должны понять, что за две минуты невозможно тщательно очистить все ваши 32 зуба. Длительность чистки может доходить до 7 минут. Поэтому зубы нужно вычищать как минимум два раза в день».

Не ленитесь зайти к стоматологу на профилактический осмотр два раза в год. И конечно же, откажитесь от шаблонного отношения к вам врача. Ведь вы, без всякого сомнения, уникальны: свой образ жизни и привычки, свой прикус и своя микрофлора.