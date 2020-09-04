Камни времен фараонов: что такое мочекаменная болезнь и можно ли ее избежать

Мочекаменная болезнь (МКБ) — опасный недуг, которым страдали люди, живущие еще до наступления нашей эры. Одним из доказательств тому служат камни в мочевом пузыре, которые находили у древних египетских мумий. В современном мире рост этой внутренней патологии отмечают эксперты во всех частях света, и подобная тенденция, по многочисленным прогнозам, сохранится в будущем. Виной тому — ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные социально-экономические условия, беспорядочное питание и другие факторы. Так что сегодня мочекаменную болезнь можно смело причислить к болезням цивилизации. Широко распространен данный недуг и в России, особенно в ее жарких и сухих регионах. О сути МКБ, методах диагностики, вариантах лечения и особенностях профилактики этого заболевания рассказывает заведующий урологическим отделением Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской Сергей Бодунов.

Мочекаменная болезнь: что это?

Мочекаменная болезнь представляет собой распространенное урологическое заболевание, которое выражается в формировании камней (конкрементов) в различных отделах мочевыводящей системы — преимущественно, в почках и мочевом пузыре. Среди всех заболеваний мочевыделительной системы МКБ занимает едва ли не первое место, а по словам Бодунова, на 10 тысяч человек приходится от одного до трех больных этим недугом. Кроме того, к несчастью, весьма распространены в современном мире и случаи летального исхода данного заболевания.

На заметку: Альтернативное название мочекаменной болезни — уролитиаз. В 10–20 процентах случаев специалисты ставят пациентам диагноз «двусторонняя мочекаменная болезнь», однако все же наиболее часто конкременты образуются в одной из почек. Состояние, когда камни формируются в почках, именуется нефролитиазом, в мочеточниках — уретеролитиазом, а в мочевом пузыре — цистолитиазом.

Что приводит к мочекаменной болезни?

Единого мнения среди специалистов относительно причин, приводящих к возникновению мочекаменной болезни, не существует. Это вполне логично, если учесть, что в развитии недуга всегда участвуют сразу несколько факторов.

«Появлению МКБ способствуют сухой и жаркий климат, повышенное содержание кальция в воде (жесткая вода), длительный постельный режим, малоподвижный образ жизни или резкий уход из активного спорта, способный привести к гиподинамии, переедание и нарушение обмена веществ, голодание с массивным распадом собственного белка, длительная иммобилизация (например, наложенный при переломах гипс), — уточняет Бодунов. — Кроме того, довольно часто данная патология встречается у представителей летного состава, космонавтов, провоцируется приемом определенных лекарственных препаратов, таких как сульфаниламиды, анестетики, анальгетики, аскорбиновая кислота, мочевой инфекцией и аномалиями почек, заболеваниями паращитовидных желез».

Какие симптомы должны насторожить пациента?

В запущенных случаях мочекаменная болезнь приводит к таким распространенным недугам:

• воспаление органов мочевыводящей системы;

• развитие почечной недостаточности;

• нефрогенная гипертензия.

«Вот почему если у человека появились длительные односторонние интенсивные ноющие боли в области поясницы, при которых двигаться гораздо легче, чем лежать или стоять — это уже является серьезным поводом для консультации у специалиста. Также начало мочекаменной болезни часто сопровождается рвотой, ознобами, реже — учащенными позывами на мочеиспускание и гипертермией», — уточняет эксперт.

У мужчин мочекаменная болезнь выявляется чаще, чем у женщин, хотя клинические проявления данной патологии у обоих полов одинаковы. Выраженность симптома зависит, в основном, лишь от размера камней и от того, где они находятся. При наличии небольших конкрементов заболевание может протекать бессимптомно, подкидывая поводы для беспокойства лишь после тяжелых физических нагрузок, сопровождаясь несущественным дискомфортом в поясничной области. Поэтому на этой стадии камни зачастую обнаруживаются случайно — в процессе медицинских обследований, направленных на решение других задач, связанных со здоровьем.

Диагностика мочекаменной болезни

Для выявления МКБ прежде всего служат результаты тестов крови и мочи. Таким образом можно исключить воспаления, предположить возможный солевой состав камней, выявить состояние мочевой системы. В традиционный «пакет» анализов входят общий анализ мочи, общий анализ и биохимическое исследование крови, а также определение патологической кристаллизации мочи.

Выявить наличие конкрементов и признаков воспаления помогает также ультразвуковое исследование почек и области мочевого пузыря. Для диагностирования камней в мочеточнике и уточнения их «дислокации» проводят экскреторную урографию, представляющую собой исследование, во время которого пациенту вводится рентгеноконтрастное вещество, после чего производится оценка скорости его выведения.

Кроме того, для точной постановки диагноза может быть назначена рентгенография и мультиспиральная компьютерная томография органов мочевыводящей системы для определения размеров, положения и плотности камней.

Лечение мочекаменной болезни

Наиболее радикальный способ лечения мочекаменной болезни — операция. При этом оперативное удаление камней с помощью скальпеля встречается крайне редко, при больших коралловидных камнях и при наличии аномалий развития почек с одновременной ее коррекцией.

Более распространенной является дистанционная литотрипсия — дробление конкрементов без контакта с ними, как в почках, так и в мочеточнике. Ограничений для проведения подобной операции немного — это, прежде всего, плотность камня и возможность отхождения осколков в ходе вмешательства. И, наконец, оперативное лечение МКБ можно произвести посредством наиболее распространенного метода — контактной литотрипсии. Для этой операции необходим непосредственный контакт оборудования с камнем при пункции почки или подход к камню через мочевой пузырь и мочеточник. В подавляющем большинстве случаев для такой операции используется лазер.

Существуют и консервативные методы устранения мочекаменной болезни.

«При «изгнании» камня с помощью медикаментов, стимулирующих токов и водной нагрузки ликвидируется до 80% камней размером до 7–8 мм. Что же касается возможности растворения конкрементов, то ему подлежат лишь камни мочевой кислоты, расположенные в почках, а эффективность этого метода составляет до 40%», — уточняет Бодунов.

Диета при мочекаменной болезни

Диета при мочекаменной болезни зависит от состава камней, определяемого лабораторно или на основании инструментального обследования. При оксалатных и уратных камнях рекомендована молочно-растительная диета, при фосфатных — диета, содержащая продукты, вызывающие защелачивание мочи (мясо и рыба, белый хлеб и яйца). Причем, водная нагрузка на организм должна составлять не менее 1,5 литров жидкости в сутки.

К диетическому комплексу, облегчающему течение мочекаменной болезни, также можно отнести фитотерапию — прием различных препаратов растительного происхождения, способных стимулировать отхождение песка и мелких камней, а также ликвидирующих инфекцию мочевых путей. Также полезным будет прием минеральных вод, таких как Нарзан, Смирновская, Ессентуки, Боржоми. Объем и качество воды также определяется на основании состава камней.

Как лечить мочекаменную болезнь, чтобы камни не вернулись?

Лечение мочекаменной болезни — это достаточно длительный и многогранный процесс. В первую очередь специалист ликвидирует имеющиеся камни. Затем следует определить и нивелировать факторы их возникновения. Также в процессе лечения доктор анализирует физическое состояние мочи пациента (рН, наличие солей, инфекции) и производит ее коррекцию. И, безусловно, требуется определить состав отошедших или удаленных камней.

Следующий этап лечения МКБ — это подбор правильной диеты, направленной на ограничение поступления в организм пациента веществ, способных формировать новые камни: подбирается водный режим, в диету включаются пищевые компоненты и медикаменты, противостоящие камнеобразованию. И, конечно же, потребуется ликвидировать все возможные факторы застоя мочи, приводящие к формированию камней и пролечить мочевую инфекцию. При правильном подборе лечения удается получить устойчивый эффект в течение одного-двух лет.

Можно ли практиковать домашнее лечение мочекаменной болезни?

Попытка вылечить МКБ в домашних условиях — это, как говорится, палка о двух концах. В первую очередь, потому, что любые методы народной медицины следует практиковать исключительно на фоне полной ремиссии болезни. Если же почки воспалены, то любое самолечение в домашних условиях недопустимо: потребуется непременно обращаться к врачу, выяснять причину подобного воспаления и устранять его. О влиянии всех без исключения народных средств на течение болезни также необходимо спрашивать врача-уролога.

Кроме того, перед началом лечения нужно определить размер конкрементов. Дело в том, что после приема каких-либо травяных настоев камни, превышающие в размере 5 мм, могут прийти в движение, провоцируя такие серьезные осложнения, как, например, закупорка мочеточника и гидронефроз почки. Поэтому врачебная консультация необходима в любом случае.

Профилактика мочекаменной болезни

Чтобы избежать возникновения мочекаменной болезни, в первую очередь, необходимо правильное питание. Принимать пищу рекомендуется от трех до четырех раз в день, преимущественно, в первой половине дня, рацион должен быть сбалансированным по своему составу: мясные продукты, овощи, фрукты, а переедание и длительное голодание, не скорректированное врачом, следует категорически исключить. Сюда же можно отнести и правильный питьевой режим (не менее 1,5 литров жидкости в сутки в прохладное время и не менее 2-2,5 литров в жаркий период).