Саша Савельева показала поклонникам страстное видео с мужем

Москва, 4 сентября. Певица Саша Савельева с супругом актером Кириллом Сафоновым показали романтические отношения, заставив поклонников умиляться.

36-летняя певица и 47-летний актер показали страсть в новом ролике, на котором запечатлены рабочие моменты фотосессии. На черно-белом видео, которое Савельева опубликовала на своей странице в Instagram, пара позирует перед камерой. Сафонов нежно обнимает супругу сзади. В какой-то момент страсти накаляются, и он игриво хватает ее за горло. Саша смущенно смеется.

«В любви всегда есть некоторое безумие. Но и в безумии всегда есть что-то разумное», — подписала Савельева видео цитатой из труда Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра».

Подписчики с удовольствием понаблюдали за происходящим на видео, оставив десятки восхищенных комментариев.

«Самая красивая пара. Любуюсь вами», — пишет в комментариях пользователь под ником kuleshoelena.

«Прям страстный Отелло, как эротично!» — добавила raisa_ovchinnikova.

«На расстоянии чувствуется, как вы балдеете друг от друга», — отметила natas1305.

Савельева и Сафонов сыграли свадьбу в 2010 году. Сейчас пара воспитывает годовалого сына Леона.

В июле Савельева, покинувшая группу «Фабрика» после рождения ребенка, прокомментировала слухи о своем возможном возвращении на сцену. Певица приняла решение уделять все время семье, однако в Сети появилась неподтвержденная информация, что певица хочет вернуться.

35-летняя певица до последнего скрывала беременность. В декрет Савельева ушла только на восьмом месяце беременности, а до этого всеми способами прятала округлившийся живот.