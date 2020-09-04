Металлические брекеты — проверенный, эффективный и сравнительно быстрый способ исправить имеющиеся проблемы прикуса и сделать улыбку красивой. Мы расспросили эксперта в области ортодонтии об особенностях этого вида лечения и выяснили, в каких случаях и кому оно показано.

Красивая улыбка — неотъемлемая часть имиджа успешного человека, следящего за своей внешностью. Она придает уверенности в себе и свидетельствует о том, что ее счастливый обладатель заботится о своем здоровье. К сожалению, не всех нас природа награждает таким даром, как ровные зубы, но современная медицина способна решить практически любую проблему с прикусом и сделать вас счастливым обладателем идеального прикуса. Металлические брекеты появились на рынке достаточно давно и прочно удерживают лидирующие позиции среди методов ортодонтического лечения. На вопросы Федерального агентства новостей об установке и уходе за металлическими брекет-системами отвечает главный стоматолог-ортодонт сети стоматологических клиник «Все свои!» Белоусова Евгения Александровна.

Когда назначают металлические брекеты

Евгения Александровна рассказывает, что чаще всего данный вид брекетов назначается детям и подросткам, потому что они не столь прилежно выполняют рекомендации врачей, как взрослые пациенты, в силу чего довольно часто приходится сталкиваться с такой неприятностью, как отклейка брекетов. Повторная фиксация металлических конструкций доставляет меньше проблем, поскольку сам брекет практически всегда сохраняется и его можно крепить повторно, в отличие от, например, модных сапфировых, которые смотрятся эстетичнее, но довольно хрупкие.

«Металлические брекеты значительно сокращают сроки лечения, что хорошо сказывается на гигиене, потому что чем меньше срок ношения, тем лучше гигиена и, соответственно, тем меньше возможности развиться кариесу», — говорит специалист.

Таким образом, можно сделать вывод, что данная методика подходит в первую очередь подросткам и тем людям, которые хотят быстро исправить имеющиеся проблемы, уделяя больше внимания практической, а не эстетической стороне их решения.

Какие металлические брекеты лучше

На сегодняшний день на рынке представлено достаточно большое количество брекетов, и они отличаются не только материалом, из которого изготовлены, но и функциональностью.

Лигатурные металлические брекеты соединяются дугой при помощи металлической или резиновой лигатуры.

Самолигирующие или металлические безлигатурные брекеты представляют собой механизм со встроенным замочком, который сам закрывается, при этом не требуя никаких дополнительных приспособлений, чтобы система работала. Если говорить про этот вид брекетов, то их главное преимущество состоит, конечно же, в скорости лечения и возможности проводить тщательную гигиену, поскольку при закрытии замка получается обтекаемая форма, которая не позволяет остаткам пищи собираться вокруг конструкции. Кроме того, гладкая конструкция доставляет меньше дискомфорта пациентам, и длительное лечение переносится легче.

Если говорить о недостатках металлических брекетов, то среди самых важных Евгения Александровна называет не самый привлекательный внешний вид. По этому параметру они значительно уступают керамическим и прочим эстетическим материалам, даже пластику.

Важно! Наш эксперт предупреждает, что в редких случаях может иметь место аллергия на металл.

«Процент очень маленький, но он присутствует, и мы с этим в своей работе сталкиваемся».

Какие обследования необходимо пройти перед установкой

Если вы точно решились стать обладателем голливудской улыбки, перед началом ортодонтического лечения вам придется пройти предварительную диагностику, которая включает в себя первичный осмотр полости рта и составление фотопротокола. Затем снимаются слепки, по которым изготавливается гипсовая модель — копия зубов пациента, необходимая для произведения точных расчетов. Врач измеряет размер зубов и определяет, в какой плоскости у конкретного пациента присутствует дефицит или, наоборот, профицит места. Обязательно проводится компьютерная диагностика, делается снимок головы в боковой проекции, который позволяет посмотреть истинные размеры челюстей и их положение по отношению к лицевому скелету.

«Нужно понимать, что, когда мы проводим осмотр пациентов, всегда есть мягкие ткани, есть мышцы, которые могут камуфлировать патологию. Нам этот снимок в боковой проекции позволяет полностью определить проблему и выбрать соответствующую тактику лечения», — отметила Евгения Белоусова.

Также в некоторых случаях требуется проведение КТ — компьютерной томографии. Такое углубленное обследование нужно, если ортодонт сомневается в здоровье или конфигурации корней зубов. Кроме того, КТ позволяет увидеть непрорезанные зубы или тонкий биотип, то есть тонкую костную ткань, что крайне важно, поскольку при передвижении зубов они должны оставаться в пределах кости.

Таким образом, стандартное обследование включает в себя снимки, слепки, компьютерное исследование и составление фотопротокола.

Этапы установки

После того, как пройдено тщательное предварительное обследование и все детали согласованы с пациентом, можно переходить непосредственно к ортодонтическому лечению.

Перед установкой брекетов в обязательном порядке проводится профессиональная гигиена полости рта, дальше ортодонт приклеивает брекеты. Евгения Александровна рассказывает, как происходит процесс:

«Чистую эмаль зубов «протравливают», то есть наносят гель, содержащий ортофосфорную кислоту, который обезжиривает поверхность для того, чтобы врач мог нанести бонд — специальный клей, а дальше ортодонт кладет на брекет материал, похожий на пломбировочный, и приклеивает его на поверхность зуба. После того, как все брекеты оказываются на своих местах, вставляется особая проволока — ортодонтическая дуга, которая начинает постепенно передвигать зубы».

После этого пациенту предстоит настроиться на достаточно длительный процесс, но его терпение будет вознаграждено ровными и красивыми зубами. Если говорить о сроках лечения, то они у всех очень разные и зависят от индивидуальной клинической картины, которая имеется в полости рта, а также от выбранной брекет-системы. На продолжительность лечения также влияют такие факторы, как возраст, состояние костной ткани, размер корней зубов.

Евгения Белоусова говорит, что в среднем врачи ориентируют пациентов на срок от года до трех лет, но предупреждают, что это усредненные цифры.

Всем будущим обладателям лучезарной улыбки нужно иметь в виду, что установленные брекеты подразумевают регулярные осмотры у ортодонта. Здесь все тоже очень индивидуально. Кому-то требуется посещать специалиста раз в две недели, других отпускают на срок до двух месяцев при отсутствии жалоб.

Уход за металлическими брекетами

«Брекет-система — это предмет, приклеенный на поверхность зуба. Нужно понимать, что при употреблении пищи очень много ее частичек остается вокруг брекетов. Для того, чтобы не получить такие осложнения, как кариес и деминерализация эмали, необходимо строго выполнять рекомендации по гигиене, которая включает в себя самостоятельную чистку зубов утром и вечером специальными ортодонтическими щетками с прорезью посередине», — отмечает специалист.

Если говорить про основные инструменты ухода, то среди них выделяют ортодонтические и монопучковые щетки, ершики и зубную нить — флосс. Это самые распространенные приспособления.

Важно! Тем, кто носит брекеты, желательно избегать жесткой пищи, которая может отклеить брекет и привести к тому, что придется повторно приходить к врачу для его восстановления, что может повлиять на сроки лечения.

Кроме того, наш эксперт настоятельно не рекомендует употреблять газированные напитки, которые при частом употреблении повреждают поверхность эмали, а также не использовать зубочистки для устранения остатков пищи.

Противопоказания

Евгения Белоусова рассказывает, что существуют абсолютные и относительные противопоказания к установке металлических брекетов.

К абсолютным относятся все общие заболевания организма в декомпенсированной форме, когда органы и системы перестают нормально функционировать. В таких случаях требуется пройти лечение по основному профилю, и врач должен дать разрешение ортодонту для начала манипуляций.

Относительными противопоказаниями является бруксизм, неконтролируемый скрежет зубами, плохая гигиена полости рта, пародонтиты и пародонтозы, потому что при них существует дефицит костной ткани. Совместно с пародонтологами ортодонты улучшают состояние пациента, и после проведенной корректировки он может начать ортодонтическое лечение.

При этом как таковых возрастных ограничений не существует. Главное, на что смотрят врачи-ортодонты, — это состояние костной ткани и наличие достаточного количества зубов.

«Для того, чтобы передвинуть зубы, нужно, чтобы у них была опора, а опора — это соседние зубы, поэтому есть определенное количество зубов, меньше которого мы не начинаем лечение. Для того, чтобы ортодонтическое лечение состоялось, необходимо, чтобы зубы передвигались в костной ткани, а для этого нужно определенное ее количество. Поэтому, если говорить про возрастные ограничения, то они скорее закладываются природой, потому что очень мало пациентов, у которых после 50-60 лет есть достаточный объем костной ткани и нужное количество зубов», — говорит Евгения Александровна.

Металлические брекет-системы зарекомендовали себя как надежный и эффективный способ привести в порядок свою улыбку. Крайне редкие случаи аллергии и не слишком привлекательный внешний вид являются единственными их недостатками. По остальным параметрам они ни в чем не уступают, а порой и превосходят более дорогие керамические и сапфировые варианты.