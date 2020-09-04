Резервы России делают страну неуязвимой перед санкциями Запада

Москва, 4 сентября. Немецкое издание Die Welt опубликовало материал, посвященный экономическому состоянию России и угрозе новых санкций. По мнению автора статьи, на данный момент Москве не стоит бояться новых экономических ограничений.

На данный момент «коллективный Запад» активно обсуждает введение новых санкций против России. Однако даже в том случае, если санкционный пакет вступит в силу, он не сможет поставить нашу страну на колени. Все дело в том, что на данный момент объем золотовалютного резерва РФ достиг 600 миллиардов долларов, даже несмотря на весьма небольшую стоимость экспортируемой нефти.

Судя по всему, Москва основательно подготовилась к возможному экономическому конфликту с «заокеанскими партнерами». На данный момент РФ обладает пятыми по объему резервами в мире, однако государственный долг Кремля сравнительно невелик. Он находится на шестом месте с конца в топе «должников».

«Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане», — прокомментировал сложившуюся ситуацию эксперт Крис Вифер.

По сравнению с кризисами предыдущих лет экономика России стабилизировалась, а никакой паники не наблюдается. Как заметил Вифер, сейчас в российских сейфах хранятся и деньги, и золото.

Стоит сказать, что конкуренты России на данный момент находятся не в лучшем положении. Как сообщалось ранее, эксперт Алексей Суконкин пришел к выводу, что НАТО находится в тяжелейшем кризисе.