Рим, 4 сентября. Знаменитому итальянскому леднику Мармолада грозит исчезновение, пишет Lonely Planet. Ледник тает с ужасающей скоростью.

Эксперты Падуанского университета провели исследование и сделали неутешительные выводы о будущем ледника. По их данным, ледник тает с шокирующей скоростью и может исчезнуть уже через 15 лет.

«За последние 70 лет он потерял более 80 процентов своего объема, уменьшившись с 95 миллионов кубометров в 1954 году до 14 миллионов сегодня», — говорится в заявлении Альдино Бондесана, члена итальянского Гляциологического комитета и профессора геоморфологии Падуанского университета.

Исследователи полагают, что быстрое таяние ледника связано с устойчивым увеличением выбросов углерода в течение последних нескольких десятилетий. Отмечается, что 10 лет назад ледник потерял 5 гектаров льда в год, а сейчас эта цифра увеличилась до 9.

Мармолада является одним из наиболее изученных ледников в Доломитовых Альпах и измеряется с 1902 года. Его высота составляет 3342 метра. Круглый год на Мармолада катаются на лыжах.