Москва, 4 сентября. Руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина рассказала, что президенту Владимиру Зеленскому был специально послан журнал «Крим сьогодні». Она надеется, что журнал станет подтверждением свободы украинского языка в Крыму.

Отметим, что «Крим сьогодні» публикуется на украинском языке. Президенту соседнего государства его отправили для того, чтобы он убедился, что никто в России не притесняет украинский язык, тем более в Крыму. Кстати, издание публикуется при поддержке руководителя Республики Крым Сергея Аксенова.

Гридчина надеется, что благодаря «посланию» в Киеве осознают, что жителей полуострова не ограничивают в правах и свободах, а значит, спекуляции на тему ущемления украинского языка абсолютно беспочвенны.

Руководитель общины констатировала, что политики на Украине неоднократно выдумывали про угнетение развития и функционирования украинского языка. Гридчина добавила, что не ждет от Киева реакции на посланный журнал. В традициях украинских властей стало нормой игнорировать то, что им не нравится.