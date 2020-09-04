Вирусолог Зуев рассказал, как испытал вакцину от COVID-19 на себе

Российский вирусолог Виктор Зуев, отметивший в июле 91-й день рождения, испытал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник-V» на себе. Как проходили два этапа вакцинации, влиял ли препарат на самочувствие, и почему создатели «Спутник-V» сталкиваются с критикой — об этом ученый рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

На этой неделе стартовал третий, пострегистрационный этап клинических исследований российской вакцины от коронавируса. Планируется, что в испытаниях примут участие 40 тысяч человек. Доктор медицинских наук Виктор Зуев считает, что препарат уже показал свою эффективность и безопасность.

«Вакцина эта показала свою, прежде всего, безопасность. Второе — эффективность. У привитых людей развивались не только гуморальные антитела, но и клеточный иммунитет, — то, что требуется от эффективной вакцины <…> Вакцина была зарегистрирована после двух этапов исследований по той простой причине, что у нас имеется закон, когда подобные регистрации могут иметь место: в случае, если ситуация находится в исключительной фазе. Не надо забывать, что мы продолжаем находиться в условиях пандемии, когда люди заражаются, заболевают и погибают», — сказал ученый в комментарии ФАН.

Новый препарат исследователь испытал на себе. Зуев рассказал, что получил две прививки — введение вакцины от коронавируса проходит в два этапа.

«Я это испытал на себе. Меня дважды привили, и прошло уже больше двух недель с момента второй прививки. Мне 92-й год, понимаете? Я ни после первой, ни после второй прививки не испытывал абсолютно ничего. А я всегда чувствую свою повышенную температуру, и я знал, что меня будут «допрашивать с пристрастием»: а есть ли у меня объективные данные на этот счет. И поэтому я, даже чувствуя, что у меня нет повышенной температуры, регулярно измерял ее. Выше 36,8 градуса у меня не было. И я продолжал работать, сидеть за рулем — все как полагается. Поэтому я рассказываю про эту вакцину, что называется, с полным знанием дела», — поделился деталями Виктор Зуев.

Ученый считает, что у вакцины «Спутник-V» есть хорошие перспективы. Вирусолог также отметил публикацию результатов клинических испытаний препарата в авторитетном международном издании The Lancet.

«Я думаю, что вакцина эта достаточно привлекательна, учитывая 28 стран, которые встали в очередь за ней. Не надо забывать, что у первопроходцев всегда бывают такие сложности, как у нас: люди, которые умеют быть первыми, сталкиваются и с завистью, и с недоброжелательностью, и с необоснованной критикой. <…> А для того, чтобы все-таки как-то внести ясность и успокоить людей обеспокоенных, сегодня в хорошо известном на весь мир журнале The Lancet опубликованы данные об этой вакцине», — отметил Виктор Зуев.

Вирусолог добавил, что, когда вакцина станет массовой и доступной, он будет убеждать близких привиться от COVID-19.