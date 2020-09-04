Верка Сердючка выпустила первый за 12 лет мини-альбом

Москва, 4 сентября. Певец Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выпустил новый мини-альбом после 12-летнего перерыва.

Англоязычная пластинка Sexy включает четыре трека: «Make it rain champagne», «Swedish lullaby», «Sexy» и «Disco kicks». Рассказывая про новый альбом, Данилко отметил, что его задача — подарить людям солнечный свет в этот темный год. Кроме того, музыкант рассказал, что песня Sexy — это посвящение всем фанатам Евровидения за их тепло и поддержку.

«Мы хотим, чтобы все танцевали и улыбались, несмотря на такое сумасшедшее время. Бокал холодного шампанского еще никому не вредил!» — добавил артист.

Ранее Данилко признался, что страдает от загадочной болезни. Располневший артист объяснил лишние килограммы своим недугом. Также певец пожаловался на депрессию и бессонницу. Артист сообщил, что не может никому рассказать о своих проблемах, поскольку он так и не обзавелся семьей.