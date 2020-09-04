Ребенок погиб в запертой машине дедушки в Белгородской области

Москва, 4 сентября. 11-летний ребенок-инвалид сгорел в автомобиле своего дедушки, пока ждал его и бабушку в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ по региону.

По информации ведомства, трагический инцидент произошел в городе Валуйки. Ребенок-инвалид находился под опекой своих бабушки и дедушки, потому что его мама умерла, а отец совсем не интересовался его жизнью.

По версии следствия, 4 сентября подросток вместе с родственниками приехал на рынок. Бабушка ушла за покупками, а дедушка остался в автомобиле. Позднее пенсионер пошел встречать супругу и закрыл машину, а когда вернулся, увидел, что она дымится.

Прохожие успели вытащить ребенка из автомобиля, его доставили в больницу, где он скончался. По предварительной версии, причиной смерти стал термический шок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ведется следствие.