Месси официально объявил, что остается в «Барселоне»

Мадрид, 4 сентября. Форвард «Барселоны» Лионель Месси официально заявил, что остается в каталонском клубе. Сообщение об этом футболист опубликовал в своем микроблоге в Twitter, объяснив, почему он решил так поступить.

«Я был недоволен и хотел уйти. Мне это не позволяли сделать, и я остаюсь в клубе, чтобы не доводить дело до суда», — признался спортсмен.

Месси также назвал «катастрофой» руководство «Барселоны» во главе с Бартомеу. По мнению футболиста, сейчас у клуба нет стратегии развития.

«Они просто затыкают дыры по мере того, как что-то происходит», — заключил он.

Ранее появлялась информация о том, что Месси может перейти в «Манчестер Сити». Однако позже стало известно, что «горожане» не готовы платить за него дорогой трансфер. Еще одной причиной стало требование футболистом слишком высокой зарплаты.