Доставщика еды уволили после просьбы «отдохнуть» у клиентки в гостях

Москва, 4 сентября. Курьер сервиса Delivery Club лишился работы после того, как пытался флиртовать с клиенткой и попросился к ней в гости. Теперь девушка боится, что уволенный сотрудник будет ей мстить.

Девушка рассказала, что курьер прислал ей сообщение после того, как доставил ей еду. Мужчина попросил «подняться к ней и отдохнуть полчасика».

«Я надеюсь, что если его действительно уволят, то он не захочет мне как-то отомстить. <…> Он может меня подловить и что-нибудь сделать плохое», — заявила девушка в комментарии телеканалу «360».

Клиентка отметила, что после того, как она поделилась случившимся в Facebook, многие женщины написали, что они тоже попадали в такую ситуацию. Девушка возмутилась тем, что в качестве компенсации Delivery Club дала ей промокод на 200 рублей. Она призвала компанию скрыть номера клиентов в приложении от курьеров.

Ранее глава отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы джет» Алексей Сизов рассказал, что на фоне роста спроса на доставку еды возросло и количество поддельных сайтов с подобными предложениями. Мошенники заманивают клиентов через массовые рассылки по почте, в соцсетях и мессенджерах. По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников при заказе еды необходимо следовать универсальным рекомендациям онлайн-шопинга.