В России вступают в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

Москва, 4 сентября. Новые правила расчета стоимости полиса ОСАГО начнут действовать в России с 5 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

С субботы в России вступит указание ЦБ, согласно которому страховщики смогут снижать стоимость полиса ОСАГО для аккуратных водителей.

Базовый тариф будет определяться так же, как и раньше, — в пределах тарифного коридора, который для автомобилей физлиц будет находиться в диапазоне от 2471 рублей до 5436 рублей. Сам тариф складывается из базовой ставки и применяемых к ней коэффициентов.

Базовая ставка тарифа теперь может быть разной для водителей на одной территории. Страховщики могут определять ее для каждого автовладельца индивидуально в зависимости от риск-профиля водителя.

Также при расчете стоимости полиса ОСАГО будут учитываться личностные характеристики страхователя и лиц, допущенных им к управлению автомобиля. Теперь на цену полиса будет влиять лишение прав, пьяная езда, участие в ДТП, которые были совершены в прошлом.