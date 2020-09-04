Иосиф Пригожин рассказал, почему сын Валерии решил взять в жену Лиану Волкову

Москва, 4 сентября. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как сын Валерии Арсений Шульгин решился на свадьбу с Лианы Волковой. Причиной, по его словам, стала вовсе не беременность девушки, хотя в Сети активно обсуждалась эта версия.

«Если бы они не были готовы, то, наверное, на такой серьезный шаг бы не пошли», — заявил продюсер.

Он подчеркнул, что решение о том, когда заводить детей Арсений и Лиана примут, когда посчитают нужным. Это интимная тема и ее не стоит выносить в публичное пространство. Сам Пригожин уверяет, что будет рад любому раскладу.

«Я не тороплюсь быть дедушкой. Как и Валерия не торопится стать бабушкой», — добавил он в беседе с Пятым каналом.

Пригожин также опроверг слухи о том, что у Арсения якобы есть зависимость от наркотиков. По его словам, сын Валерии — светлый, чистый, глубоко порядочный человек, хорошо воспитанный парень.

«А то, что кто-то пытается зацепиться к нему и пытается это все делать, это крайне ублюдская позиция, и за это рано или поздно кому-то придется расплачиваться», — предупредил Пригожин.

Он также выразил мнение о том, чтобы «закрыли Интернет», где плодятся все эти сплетни вокруг молодоженов.

«Мы не готовы пользоваться Интернетом», — заключил музыкант.

Ранее слухи о свадьбе Арсения жестко прокомментировала и сама Валерия. Она назвала авторов сплетен лжицами и заверила, что их вбросы не испортят счастья новобрачных, а только укрепят их союз.