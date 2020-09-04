В ФРГ считают «отравление» Навального поводом продлить санкции против РФ

Берлин, 4 сентября. Версия о том, что блогера Алексея Навального якобы «отравили» и в деле может быть замешана Москва, постепенно теряет своих сторонников в Германии. Не верит в это и депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн.

По данным Telegram-канала «Тезис», версия о причастности РФ, как думают некоторые в бундестаге, абсолютно противоречит реальности.

Парламентарий считает, что «раскручивание» ситуации с версией об «отравлении» преследует вполне конкретную цель — создание повода для продления санкций против России.

Примечательно, что ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт подчеркнул, что «сведение счетов» с Навальным не отвечает интересам Москвы. Он считает, что ситуация с блогером стала способом воспрепятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, преследуется и общая цель — нанести урон отношениям России и ФРГ.