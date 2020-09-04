Доктор Мясников рассказал о пользе сала и небольших доз алкоголя

Москва, 4 сентября. Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о вредных привычках, которые обладают не только пагубным, но и оздоровительным эффектом. Среди полезных для организма продуктов «затесались» алкоголь и сало.

Эксперт уточнил, что речь идет не об алкоголизме, приносящим вред нашей стране, а о крайне небольших дозах спиртосодержащих напитков. Малые количества алкоголя, в которых содержится на более 20 граммов чистого спирта, могут хорошо влиять на человека. В частности, выпитый бокал вина поднимет уровень хорошего холестерина, на пользу пойдут и присутствующие в красном вине флавоноиды.

Может помочь подправить здоровье и такая не вызывающая доверия еда, как свиное сало. Дело в том, что данный мясной продукт содержит жирные кислоты, ценные пищевые компоненты. Однако не стоит забывать о том, что сало весьма калорийно, и при его приготовлении используется много соли.

Подход «хорошего понемножку» можно распространить и на сон, так как его переизбыток также совсем не приносит пользы организму. Тем, кто много спит днем, угрожают диабет и ожирение. Но пользу может принести «разбитый» сон, когда ночью человек идет в кровать на шесть часов, а еще два часа спит днем.

Чрезмерной может быть даже гигиена. По словам специалиста, «маниакальное» мытье рук нарушает иммунитет кожи и приводит к образованию экземы. Однако куда больший вред организму наносит постоянный стресс, которого нужно избегать.

Как уже ясно, питаться одним алкоголем и мясом — крайне дурная идея, но эти продукты могут принести пользу в том случае, если совмещать их со здоровым питанием. Ранее доктор Мясников перечислил другие продукты для укрепления иммунитета.