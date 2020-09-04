Девушки из Швеции задали тренд ношению на груди платка вместо топа

Стокгольм, 4 сентября. Девушки-блогеры из Швеции стали основательницами нового тренда в ношении люксовых платков. Оказывается, этот аксессуар можно не только завязать на голове или на шее.

Девушка под ником в Instagram stylebynelli опубликовала фотографии, на которых у нее вместо топа повязан черно-белый платок бренда Chanel. Образ дополняет золотая цепь-ожерелье этого же модного дома.

Пользовательница по имени myforteisfashion оделась еще более необычно. Вместе с темными брюками она надела топ, сделанный из платка, а сверху на ней пиджак песочного цвета. Также важнейшим атрибутом, дополняющим образ, стала цепь. Она, кстати, выступила организатором флешмоба, призвав девушек носить платок таким же образом и отмечаться с помощью хештега.

«Не знаете, что надеть на выходных? Все, что вам надо, это платок и ожерелье», — дала совет блогер.

Третья сторонница необычного ношения платков с ником mazu_mag, надев белый брючный костюм, соорудила топ из платка с леопардовым принтом.

Кстати, многие пользователи отметили, что девушки в таком виде восхитительно выглядят.