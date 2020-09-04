Стюардесса задрала ноги на крыло самолета и взбудоражила фанатов

Москва, 4 сентября. Популярная в социальных сетях стюардесса Кортни восхитила поклонников новым снимком с задранными на крыло самолета ногами.

Кортни опубликовала новое фото в своем профиле в социальной сети Instagram. На снимке она лежит на крыле воздушного судна, задрав вверх обе ноги. На ней короткое платье цвета хаки, черные подвязки и черные туфли. Подписчики стюардессы восхитились новой публикацией и осыпали ее комплиментами.

«Великолепна», «Милый снимок в стиле ретро!», «Супер», «Очень классная картинка», «Сексуальная леди», «Почему не все стюардессы такие как ты», — написали фанаты в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что стюардесса Бианка Парадис взволновала интернет-пользователей новым видео в купальнике. Откровенный ролик появился в ее профиле в Instagram. Эффектная блондинка выложила в своем аккаунте откровенный ролик, в котором под музыку позирует в черно-золотистом купальнике.