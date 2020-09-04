Российский генерал ответил на угрозу Грузии «захватить» базу в Южной Осетии

Москва, 4 сентября. Заявление грузинского политика, что Тбилиси способен захватить Южную Осетию и водрузить флаг Грузии над российской военной базой — популистское, заявил экс-командующий 58-й общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа генерал Анатолий Хрулев.

Генерал, который в 2008 году освобождал Цхинвал от грузинских военных, считает, что противостоять России Грузия не способна. По его словам, на подобного рода заявления не стоит обращать внимания.

«Это не более чем популистские заявления. Ни в 2008 году, ни тем более сейчас у грузинской армии нет военного потенциала, чтобы противостоять российским военным в Южной Осетии. Это не более чем популистские заявления, которыми политик пытается привлечь избирателей», — сказал Хрулев в интервью РИА Новости, комментируя угрозу Тбилиси «захватить» базу в Южной Осетии.

Как напомнило «Утро.ру», глава лейбористов Грузии Шалва Нателашвили выступил на участке центральной грузинской магистрали, которая расположена в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетии. Он пообещал «вернуть» Южную Осетию Тбилиси и поднять грузинский флаг над объединенной российской военной базой в республике, пишет ForPost.

Публицист и телеведущий Армен Гаспарян в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что в Грузии сейчас будут нарастать агрессивная и радикальная риторика. Говоря о планах «захватить» военную базу РФ, публицист заявил, что Нателашвили сам может остаться висеть на рее.