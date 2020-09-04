Напавший на экс-супругу мужчина из Татарстана никогда официально не работал

Казань, 4 сентября. Изрезавший бывшую супругу мужчина из Татарстана никогда официально не работал. Он официально устроился на предприятие охранником лишь после того, как женщина написала на его заявление об изнасиловании. Об этом рассказал брат пострадавшей.

По словам брата пострадавшей женщины, ее бывший супруг всю жизнь «шабашил» на стройках.

«Устроился с учетом судебных тяжб официально куда-то в охрану на полставки. Но в этой охране он не работал и так же продолжал шабашить», — рассказал родственник.

Он добавил, что в официальном браке его сестра была с изрезавшим ее мужчиной всего полгода, после чего подала на развод. Он подчеркнул, что от смерти во время нападения ее спасла джинсовая куртка. Позже медики установили, что мужчина наносил удары бывшей супруге не ножом, а отверткой, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что момент нападения на женщину в Заинске зафиксировали расположенные внутри магазина камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина наносит несколько ударов стоящей возле кассы женщине предметом, напоминающим нож.