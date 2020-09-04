Светлана Бондарчук рассказала о своем ярком сексе в 51 год

Москва, 4 сентября. Популярная телеведущая и главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук откровенно рассказала в интервью о половой жизни после 50 лет. Также звезда призналась, что не отказывает себе ни в алкоголе, ни во вредной пище.

Недавно Бондарчук в очередной раз вышла замуж — теперь за дизайнера Сергея Харченко. Свадьбу сыграли 15 августа, и, судя по комментариям телеведущей, на данный момент в отношениях пары все прекрасно. Как заметила звезда, и после 50 лет секс есть почти у каждой женщины, причем он остается ярким и в 51.

В целом же можно сделать вывод, что Бондарчук не отказывает себе в маленьких радостях жизни. Периодически ведущая употребляет и алкоголь, однако в небольших количествах. По словам звезды, она может позволить себе бокал вина за обедом, но только в том случае, если ей не нужно быть за рулем в этот день.

Стоит сказать, что и в 51 Бондарчук остается в прекрасной физической форме. Однако этот результат был достигнут не с помощью изнуряющих диет. Знаменитость сообщила, что она употребляет и мучные изделия, и жирную, и жаренную пищу.

С первым мужем, режиссером Федором Бондарчуком, знаменитость разошлась четыре года назад, однако решила обустраивать свою жизнь дальше. Можно заметить, что в жизни ведущей все складывается весьма успешно, однако так считают далеко не все. Как сообщалось ранее, блогер Елена Миро назвала новый брак Бондарчук падением в социальном лифте.