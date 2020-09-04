Экстрасенс прокомментировала слухи вокруг смерти Клюева

Москва, 4 сентября. Поклонники Бориса Клюева обнаружили «мистическое совпадение» в датах смерти актера и кинооператора Анатолия Лапшова, снявшего «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Лапшов ушел из жизни в 72 году в Петербурге в ночь на 3 сентября. Клюева не стало 2 сентября. В советском фильме о великом сыщике он сыграл брата Шерлока Майкрофта Холмса.

В соцсетях тут же появились теории о том, что между двумя этими трагическими событиями есть связь. Нашлись и те, кто даже предположил, что на всю съемочную группу фильма о Холмсе наложено проклятие.

Эти предположения прокомментировала участница шоу «Битва экстрасенсов» Алена Орлова. Она развеяла все опасения, заявив, что совпадение смертей Клюева и Лапшова — не более чем случайность.

«Очень много бывает разных совпадений. Телевизионная и обычная жизнь творческих людей тесно связаны, и они всегда пересекаются», — заявила экстрасенс в комментарии InfoReactor.

По ее мнению, если бы актер и оператор умерли, например, одновременно, тогда можно было говорить о какой-то фатальности, что в проекте были заложены неблагополучные программы.