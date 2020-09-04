В ЛНР объяснили, как Грызлов не дал Кравчуку уйти от вопроса на переговорах

Москва, 4 сентября. Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук на переговорах использовал свою любимую тактику, чтобы уйти от вопроса о нарушении Минский соглашений.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник рассказал, что Кравчук регулярно использует тактику, как ее назвал Мирошник, «между капельками», когда не хочет отвечать на вопросы.

На переговорах была подняла тема нарушений Минских соглашений, допущенных Верховной радой. Кравчук, не желая ее обсуждать, предложил дать слово представителю так называемых ОРДЛО, у которых даже нет права принимать участие в переговорах.

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов не стал терпеть увиливания Кравчука. Он нейтрализовал его тактику, отключившись от видеоконференции. Аналогично поступили и представители ЛНР и ДНР.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда власти Украины развернули военную кампанию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске.