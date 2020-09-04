Милов рассказал о несуществующих свойствах «Новичка»

Москва, 4 сентября. Соратник блогера Алексея Навального — Владимир Милов — возомнил себя экспертом по боевым отравляющим веществам и проведению спецопераций. Милов в ходе эфира на YouTube заявил, что с помощью яда «Новичок» проводится точечная ликвидация неугодных лиц. Его «токсикологический анализ» полностью противоречит мнению подлинных экспертов.

Милов подчеркнул, что его кумир был «отравлен» именно с помощью «Новичка» — вещества, которое разрабатывали в конце существования СССР. Его создавали, как считает доморощенный эксперт, именно с целью проводить точечные ликвидации.

Опытные химики, специалисты по химоружию, разработчики и испытатели токсина придерживаются совершенно противоположного мнения. Их вывод сводится к одному: яд можно расценивать как оружие массового поражения.

Еще 2 года назад экс-член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире НСН привел любопытный факт: 1 грамм «Новичка» способен отравить около 50 тысяч человек. Сразу возникает вопрос: а как же тогда рассчитать дозу столь токсичного вещества для одного Навального?

Эксперт Николай Володин, который проводил испытания токсина во времена СССР, прямо сказал, что средство является высокотоксичным, его и создавали в качестве оружия массового поражения.

Достойно внимания, в отличие от слов Милова, заявление одного из создателей этого отравляющего вещества — Владимира Углева. В интервью «Интерфаксу» он подчеркнул, что уже при 20 градусах тепла вещество стало бы настолько токсичным, что число жертв было бы огромным.

Однако, продвигая удобную для Запада версию, соратник Навального сделал самого себя экспертом по «Новичку».