Эксперты назвали следующую глобальную резервную валюту

Москва, 4 сентября. Аналитики считают, что национальная китайская валюта в следующие десять лет может стать одной из глобальных резервных валют.

Эксперты Morgan Stanley отметили, что причиной увеличения спроса на юань является рост инвестиций в экономику КНР, поэтому китайская валюта может стать третьей глобальной резервной валютой после доллара и евро.

Сейчас на него приходится только 2% глобальных резервов в иностранной валюте. Но, по прогнозам специалистов, к 2030 году доля юаня может вырасти до 5-10%. Они считают, что к концу следующего года курс национальной валюты Китая к доллару укрепится и достигнет 6,6 юаня за единицу американской валюты.