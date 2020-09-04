Трогательное фото Пугачевой с Буйновым заставило понервничать поклонников

Москва, 4 сентября. Звезда советской и российской сцены Алла Пугачева призналась в любви своему давнему другу, певцу Александру Буйнову. Трогательный снимок артистки в соцсети заставил поклонников понервничать.

Звезда опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию с народным артистом. Певец крепко обнимает коллегу по сцене и улыбается, Примадонна, прижавшись нежно к груди артиста, задумчиво смотрит в камеру.

«Мой старый друг и соратник, Саша Буйнов, всегда в отличной форме. Люблю тебя», — написала 71-летняя артистка, обратившись к Буйнову.

Поклонники пришли в восторг от совместного снимка артистов. Они признались, что влюблены в артистов, и звезды прекрасно смотрятся.

«Какие красивые», — написала maximalla_family.

«Какие же вы хорошие, здоровья вам», — пожелала gorchakova.aleksa.

«Алла, вы тоже в форме. Не отстаете от Буйнова», — подчеркнула _eva_alien.

«Красивые, и оба в отличной форме!» — констатировала zubok7171.

Некоторые фолловеры предположили, что такой трогательный снимок может не понравиться супругу певицы, юмористу Максиму Галкину. Поклонники стали беспокоится за жизнь знаменитой пары после слухов о расставании артистов.

«Макс не ревнует?» — поинтересовалась у звезды karolina_m1751.

Летом появились слухи, что Пугачева и Галкин расстаются, пара никак не комментировала эти сообщения. Позднее шоумен опубликовал в Сети видео и фото со школьной линейки детей, где вся семья была в сборе.