Иосиф Пригожин рассказал подробности скандала с Лолитой

Москва, 4 сентября. Продюсер Иосиф Пригожин поделился в Instagram архивной фотографией с Лолитой Милявской. Однако подписчики напомнили ему о давнем скандале с певицей.

На фото молодые Пригожин и Лолита запечатлены после торжества, певица обнимает Пригожина за плечи, держа в руках букет роз.

Подписчики не разделили радость Пригожина от воспоминаний, а тут же «набросились» из-за давнего скандала с певицей. Около 10 лет назад в эфире шоу «Последнее слово» на телеканале НТВ Лолита обвинила продюсера в подслушивании и обнародовании конфиденциальной информации. Пользователи заявили, что на самом деле никакой дружбы между Лолитой и Пригожиным нет.

Продюсер удивился реакции подписчиков. По его словам, он знаком с Лолитой больше 30 лет, они хорошо общаются и дружат.

«Мы хоть и не муж и жена, но мы как семья, мы с Лолитой давно друг друга знаем, мы как родственники», — рассказал Пригожин в комментарии «ПолитЭксперту».

По словам Пригожина, есть люди, с которыми легко дышится, кто притягивает доброе, светлое. Среди них его жена Валерия, а также Олег Газманов, Максим Галкин, Лариса Долина, Олег Митяев, считает продюсер. Пригожин признал, что он довольно вспыльчивый человек, как и многие в шоу-бизнесе, поэтому бывают разные конфликты, например, с Милявской. Пригожин раскрыл подробности скандала с Лолитой.

«Я Лолиту очень люблю и давно. Я ее люблю за честность и за искренность. Она была не права, газанула на меня публично на НТВ, но она эту ошибку поняла и признала», — добавил Пригожин.

Ранее Пригожин опубликовал трогательное семейное видео. На ролике его жена Валерия пела на свадьбе собственного сына Арсения и не смогла сдержать слез. Он отметил, что плакали во время первого танца молодоженов все присутствовавшие.