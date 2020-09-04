Врач рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 Берлускони

Москва, 4 сентября. Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который заразился коронавирусом, не вызывает беспокойства. Об этом рассказал его личный врач, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло.

«Клиническая картина Берлускони в настоящий момент спокойная и ободряющая», — указал он.

Как отметил Дзангрилло, у Берлускони наблюдается мягкая форма легочной инфекции, он «не интубирован и дышит естественно». Бывший премьер-министр Италии, по словам врача, «находится в обычном режиме госпитализации».

Несколько дней назад появилась информация, что у Сильвио Берлускони подтвердился положительный анализ на COVID-19. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия, если потребуется, окажет ему медицинскую помощь.