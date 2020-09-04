Евродепутат осудил Запад за поспешные обвинения РФ в ситуации с Навальным

Париж, 4 сентября. Западные политики довольно остро и поспешно прокомментировали ситуацию с блогером Алексеем Навальным. В поспешности обвинений в адрес РФ их упрекнул депутат Европарламента Тьерри Мариани.

Парламентарий подвергнул критике высказывание французского посла по правам человека Франсуа Крокетта. Дипломат 21 августа публично заявил: «Мы знаем, кто виноват». Данное заявление носит абсолютно недипломатичный характер, констатировал депутат.

«Прорицатель? Гадальщик на картах? Крокетт не ценит важность и достоинство, необходимые для голоса Франции», — заявил Мариани.

Жестким высказыванием, по мнению парламентария, отметился 27 августа глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который потребовал от России прозрачного расследования.

Депутат считает, что в ситуации с Навальным используются серьезные ресурсы для того, что между ЕС и Россией усилился уровень напряженности.

Парламентарий подчеркнул, что Франции куда логичнее будет анализировать внешнюю политику РФ. Парижу нельзя поддаваться воинственным заявлениям государств Восточной Европы. Ведь их громкие обвинения взаимосвязаны с прошлым, включая ненависть к коммунизму.

«Оглядываясь назад, мы осознаем, что должны читать и анализировать внутреннюю политику России, не подхватывая воинственные акценты стран Восточной Европы, чье болезненное прошлое, в частности, из-за ужасов коммунизма, и географическое положение выстроили отношения с Россией, которые не могут быть такими же отношениями, как с Францией», — выразил мнение парламентарий.

Тьерри Мариани обратил внимание в своей колонке французского СМИ, что Китай, Индия и Бразилия создают «мир» с многочисленными силами, где хватает противоречий. Все они сохраняют дружеские отношения с Россией.

Франция же идет по пути «демонизации» Москвы, в то же время одобряя всецело деятельность США. В итоге такая слепая поддержка чужих интересов негативно отражается на собственных, сделал вывод депутат.

Напомним, что блогер Алексей Навальный 20 августа был экстренно госпитализирован в больницу Омска. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня блогера, хоть и с задержками по вине немецкой стороны, вывезли в ФРГ для лечения в клинике «Шарите».

Спустя несколько дней последовали обвинения в адрес России, будто она причастна к «отравлению» блогера с помощью яда из категории «Новичок». Примечательно, что этот вид яда, по словам сенатора Владимира Джабарова, остался на территориях США, Грузии и, возможно, Украины. Он добавил, что РФ не занимается разработкой химического оружия.