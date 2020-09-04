Близкие Печерниковой выдворили прессу с прощания с актрисой

Москва, 4 сентября. Прощание с актрисой Ириной Печерниковой состоялось в пятницу в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации.

Прощание прошло в закрытом режиме, на нем присутствовали только близкие и друзья актрисы, а прессу выдворили с прощания с актрисой. Близкие Печерниковой быстро заходили в зал и отказывались от комментариев журналистам. На входе в больницу дежурили охранники. Одна из знакомых актрисы грубо ответила представителям прессы: «Убила бы всех».

На церемонии присутствовал друг Печерниковой, коллега по фильму «Доживем до понедельника» Юрий Чернов. Он рассказал, что Первый канал планировал выпустить передачу к юбилею артистки, однако актриса скончалась за день до запланированного события.

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова скончалась 1 сентября, накануне своего 75-летия в деревне под Ростовом. В последние годы актриса жила в Ярославской области с подругой Ниной, которая была ее поклонницей. Женщины съехались около 20 лет после смерти мужа артистки Александра Соловьева.

Ранее стало известно, что Печерникова завещала все свое имущество своей сестре. Актриса владела квартирой на Красных Воротах в Москве и домом под Ростовом, где она жила вплоть до кончины.