Москва, 4 сентября. Актера и певца Никиту Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят» после того, как он стал доказывать, что Михаил Ефремов не был за рулем автомобиля во время смертельного ДТП на Садовом кольце.

Артист требовал, чтобы другие гости в студии молчали, и утверждал, что видео, на котором видно, как Ефремова выводят с водительского места сразу после аварии, якобы является фейком.

Помимо этого, Джигурда заявил, что он не кто иной, как руководитель департамента прав, свобод, законных интересов творческого сообщества. По словам певца, он ведет отдельное расследование.

Ведущий шоу Дмитрий Борисов пытался остановить Джигурду и просил покинуть студию, но певец его не слушал.

«Я тебе в лицо говорю: «Ты участвуешь в травле великого актера. Я не уйду отсюда», — безапеляционно заявил он Борисову.

После этого ведущий извинился перед зрителями и словами, что это уже «невозможно», попросил охрану вывести актера.

Напомним, авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. Артист. находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных травм он умер в больнице той же ночью. Сам Ефремов не пострадал и утверждает, что ничего не помнит.

8 сентября суд вынесет ему приговор. Прокурор попросил приговорить его к 11 годам колонии общего режима. Потерпевшая сторона требует максимального наказания. Ефремов считает, что 11 лет колонии — «это кровожадно».