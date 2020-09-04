Мужчина с ножом напал на бывшую жену в одном из магазинов Татарстана

Казань, 4 сентября. Мужчина с ножом напал на свою бывшую супругу в одном из магазинов города Заинска в Республике Татарстан. Он нанес женщине несколько ударов, после чего скрылся с места преступления на авто. Об этом сообщили в МВД РФ по региону.

Момент нападения зафиксировали расположенные внутри магазина камеры видеонаблюдения. Позже ролик был опубликован в социальных сетях. На кадрах видно стоящую возле кассы женщину, к которой подходит мужчина с ножом. Он наносит ей несколько ударов, после чего жертва падает, однако мужчина продолжает бить ее ножом, передает телеканал «360».

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по республике Андрей Шептицкий сообщил, что накануне пострадавшая обратилась с заявлением о том, что бывший муж ее изнасиловал. Мужчина следил за бывшей женой.

«В настоящее время женщина госпитализирована», — рассказал представитель СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас правоохранители разыскивают мужчину.