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Чумаков рассказал об интимных проблемах в браке с Ковальчук

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Чумаков рассказал об интимных проблемах в браке с КовальчукМосква, 4 сентября. Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков планируют снова стать родителями. 

Об этом 39-летний Алексей обмолвился в недавнем интервью изданию «Собеседник».

«Это от бога зависит. Жизнь рождается на небесах. Я могу только действовать. И действую!» — сказал он. 

 

Помимо этого, Чумаков сделал еще одно откровенное признание. По его мнению, их брак с Юлией омрачает то, что они слишком редко занимаются сексом. В этом Алексей винит нехватку времени и кризис среднего возраста. 

«Да, я занимаюсь сексом иногда… Очень редко. Нет времени. Да и кризис ли, знаете, среднего возраста», — заявил певец. 

Ковальчук, в отличие от мужа, такие интимные подробности семейной жизни не раскрывает. Совсем недавно она опубликовала фото их с Алексеем дочери Амелии. Но на снимке невозможно рассмотреть лицо ребенка.

Источник: «Собеседник»
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