Чумаков рассказал об интимных проблемах в браке с Ковальчук

Москва, 4 сентября. Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков планируют снова стать родителями.

Об этом 39-летний Алексей обмолвился в недавнем интервью изданию «Собеседник».

«Это от бога зависит. Жизнь рождается на небесах. Я могу только действовать. И действую!» — сказал он.

Помимо этого, Чумаков сделал еще одно откровенное признание. По его мнению, их брак с Юлией омрачает то, что они слишком редко занимаются сексом. В этом Алексей винит нехватку времени и кризис среднего возраста.

«Да, я занимаюсь сексом иногда… Очень редко. Нет времени. Да и кризис ли, знаете, среднего возраста», — заявил певец.

Ковальчук, в отличие от мужа, такие интимные подробности семейной жизни не раскрывает. Совсем недавно она опубликовала фото их с Алексеем дочери Амелии. Но на снимке невозможно рассмотреть лицо ребенка.