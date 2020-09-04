Сатановский назвал «справедливый» приговор Ефремову

Москва, 4 сентября. Политический эксперт Евгений Сатановский назвал единственный «справедливый» приговор актеру театра и кино Михаилу Ефремову. Своим мнением он поделился в Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ».

Адвокат артиста Эльман Пашаев ранее заявил, что защита Михаила Ефремова перевела трем потерпевшим по одному рублю в качестве символической компенсации. Эту информацию прокомментировал Евгений Сатановский.

«Богатый человек. Щедрый. Совестливый. Такая дуся… Талант национального масштаба. Истинно русский человек. По крайней мере, так о нем его друзья говорят и пишут. Такие же, как и он сам. Зар-разы», — написал Евгений Сатановский.

Он заметил, что было бы справедливо, если всех лжесвидетелей, которых приводила сторона защиты на заседания суда, посадили в тюрьму за дачу заведомо ложных показаний. По мнению Сатановского, «закону полегче будет, если такие типы суды десятой дорогой обходить начнут». Как отмечает телеканал «360», адвокат Ефремова Эльман Пашаев проходил по делу о мошенничестве.

«Богатым и известным все можно. Все остальные — пыль под ногами. Попался на пути не вовремя, и ты труп. И дети твои трупы. Нет в этом мире справедливости и не будет. Гадостно на душе», — добавил политический эксперт.

Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Он в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Его водитель Сергей Захаров погиб. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело. Юрист и правозащитник Леонид Ольшанский считает, что актеру дадут реальный срок заключения — от 8 до 10 лет колонии общего режима.