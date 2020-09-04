Миро ответила Собчак, назвавшего своего экс-супруга Виторгана «тормозом»

Москва, 4 сентября. Ксения Собчак объяснила свой развод с бывшим мужем Максимом Виторганом разницей в интеллекте. Блогер Лена Миро посчитала, что ведущая слишком высоко себя оценивает.

По словам Собчак, она рассталась с Виторганом, поскольку ему нравились песни под гитару у костра, шашлыки, анекдоты, а ей — интеллектуальные посиделки. Ведущая отметила, что сначала ей это нравилось, но через пару лет надоело. Кроме того, Собчак назвала брак с актером «союзом молнии и тормоза».

Миро сочла рассуждения Собчак о своей высокой духовной организованности «безусловной ржакой». Блогер усомнилась, что съемки в «Доме-2», бесконечные тусовки и «мычание кандидатом» свидетельствуют о выдающемся уме Собчак. Миро также отметила, что нынешнего мужа Собчак, режиссера Константина Богомолова едва ли можно назвать умным.

«Ксюня, картофелина ты моя рыхлощекая, послушай, что я скажу: если тебе вдруг показалось, что самец богомола — умный, то ты просто никогда не видела умных людей», — написала Миро.

Блогер посоветовала Собчак дочитать «Букварь» и не оскорблять отца своего ребенка, называя его «тормозом». По мнению Миро, подобные высказывания – признак недалекого ума.

«И не надо вообще говорить об интеллекте — не твоя тема <…> когда ты начинаешь затирать про интеллект, умные — удивляются, середнячки — ржут, а дебилы начинают и себя считать умными — даже они понимают, что находятся на одном с тобой уровне», — подытожила блогер.

Также Ксения Собчак во время интервью призналась, что у нее есть старшая сестра Мария — дочь отца, Анатолия Собчака, от первого брака. Она заявила, что сожалеет, что никогда не общалась с сестрой, отметив, что это было решение ее матери — Людмилы Нарусовой.