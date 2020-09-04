Названа категория россиян, которые получат выплату в размере 12 тыс. рублей

Москва, 4 сентября. Власти в России приняли решение о том, что со 2 сентября определенная категория граждан будет получать ежемесячную выплату в размере 12 тысяч рублей. Обоснованность данной меры прокомментировал депутат Госдумы Максим Мазуровский, пишет Nation News.

Отметим, что финансовую помощь будут получать молодые специалисты, чьи профессии входят в перечень социально значимых для РФ. Получателями могут стать выпускники ПТУ и вузов младше 30 лет.

Если россиянин трудоустроился, но служебное жилье ему не предоставлено, то выплата возрастает на 10 тысяч рублей.

Парламентарий подчеркнул, что в скором будущем массу специалистов заменят программы, граждане окажутся невостребованными. Тем более наметился тренд на перевод сервисов в дистанционный формат.

«Если государство решило взяться за сферу социально значимых профессий, сохраняя прямое общение, например, между пациентом и врачом или между учителем и учеником, это хорошо. Безусловно, если мы говорим о молодых специалистах до 30 лет и их зарплатах, которые тоже невелики, это, конечно, просто отлично», — считает политик.

Депутат добавил, что такая мера характерна для развитых государств.