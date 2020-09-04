Кейт Бланшетт потребовала называть себя актером

Канберра, 4 сентября. Использование феминитива в свой адрес раскритиковала австралийская актриса Кейт Бланшетт. Знаменитость подчеркнула, что в отношении нее надо употреблять слово «актер», а не «актриса».

Звезда, которой уже 51 год, подчеркнула, что относится к тому поколению, когда актрисой называли, имея виду уничижительный подтекст. Бланшетт сказала, что «претендует на другой статус», пишет The Guardian.

Знаменитость отметила, что есть слово «маэстро», которое прекрасно «обходится» без феминитива.

Кейт Бланшетт выступила ранее в поддержку решения организаторов Берлинского кинофестиваля. Они перестали вручать награды за лучшую мужскую и женскую роли. Призы теперь не делятся по половому признаку. Деятели кино теперь могут быть удостоены награды за лучшую главную и роли второго плана.

Примечательно, что ранее знаменитость заявила о намерении завершить карьеру. Она констатировала, что когда аудитория посмотрит недавно вышедший с ней фильм, то поймет, что для звезды настало время покинуть съемки, пишет НСН.