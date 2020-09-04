Минобороны Белоруссии поблагодарило Россию и Китай за помощь Минску

Минск, 4 сентября. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин выразил благодарность военно-политическому руководству России и Китая за помощь Минску в непростое для страны время. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства республики.

На совместном заседании министров обороны государств СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Хренин указал, что деструктивные силы в Белоруссии, которые поддерживались западными странами, попытались неконституционным путем сменить власть в стране, однако сделать им этого не удалось.

«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — указал глава Минобороны Белоруссии.

Он добавил, что «благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола». Виктор Хренин поблагодарил военно-политическое руководство России, Китая и других стран за помощь республике в непростое для нее время.

Как пишет «Вечерняя Москва», глава МИД республики указал, что вызывает беспокойство рост сил НАТО в соседних с Белоруссией странах.